В Севастополе сожгли 5 кг «санкционки» из Германии и Испании

Специалисты Азово-Черноморского межрегионального управления совместно с иными контролирующими органами провели проверочные мероприятия в Севастополе.

В одном из торговых павильонов Севастополя в конце апреля была изъята из оборота продукция, произведенная в Германии и Испании, общим весом более 5 кг, ввоз которой запрещен на территорию России. В списке оказались сыр «Камамбер», сыр «Дорблю», сыр «Бри» и хамон.

Всю продукцию уничтожили путём сжигания в печи-инсинераторе, сообщает Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора.

Данные действия были выполнены «во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015г».

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Ольга Сурикова

Фото: Азово-Черноморское МУ Россельхознадзора.