«Ночь музеев» в Севастополе посетили 11,5 тысяч человек 

Такие данные привел в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Как и во всей стране, ее посвятили защитникам — от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции», — написал он.

В Севастополе акция прошла на Малаховом кургане, Сапун-горе, музеях Херсонеса, Черноморского флота, Российской государственной художественной галерее и Севастопольском художественном музее. Гости могли посетить экскурсии, спектакли, выставки, кинопоказы, мастер-классы, встретиться с авторами работ.

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Ольга Сурикова

Фото: Развожаев/Telegram