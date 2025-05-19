Артистка цирка сорвалась с четырехметровой высоты

Следком завел дело из-за гибели гимнастки при выполнении трюка в Магнитогорском цирке.

Следователи проводят осмотр места происшествия в цирке Магнитогорска, где 22-летняя гимнастка сорвалась при выполнении трюка на аппарате «Колесо смелости» и упала с четырехметровой высоты. В управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

По данным следствия, 17 мая текущего года 22-летняя гимнастка вышла выполнять трюк на «Колесе смелости» без страховки. Она сорвалась и упала на манеж с высоты четырех метров. Девушка скончалась от полученных травм в машине скорой помощи.

«В день трагедии не было представлений — в здании находилась труппа цирка-шапито «Виват», готовившаяся к гастролям в Абхазию. «Колесо смелости» установили для фотофиксации перед таможенным оформлением», — сказано в сообщении.

Региональный Следком завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ольга Сурикова

Фото: Анны Корниловой с севастопольского цирка аттракциона «Колесо Смерти»