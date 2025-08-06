В Севастополе создадут стратегию развития городского транспорта

В Севастополе началась разработка регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения — ключевого документа, который определит, каким будет городской транспорт в ближайшие годы. Об этом заявил директор департамента транспорта Станислав Таматаев на заседании правительства города.

План рассчитан на пять лет и должен охватить всё: маршруты автобусов, удобство пересадок, безопасность, доступность остановок, а также развитие развязок и взаимодействие с другими видами транспорта — от железной дороги до авиации. Он разрабатывается по методике Минтранса России и станет основой для модернизации транспортной системы города.

По словам Таматаева, это будет настоящая транспортная стратегия Севастополя, построенная на моделях и сценариях развития. Власти обещают учесть все особенности города и обсудить проект с общественностью.

Региональный план строится на базе стандарта, который задаёт конкретные цели: уменьшить время ожидания, расширить зону охвата маршрутов, сделать поездки комфортнее. Эти документы обязательно должны быть приняты всеми регионами — так требует федеральный закон. В случае Севастополя он также поможет скоординировать работу с Крымом.

Город должен утвердить порядок разработки до конца года. Публичные обсуждения проекта планируют на весну 2026 года.

Напомним, в начале декабря 2023 года были приняты изменения в транспортную маршрутную сеть города, предполагающие отмену пяти маршрутов. Эти решения были приняты в ходе, так называемой транспортной реформы. Такое решение вызвало резкую реакцию у жителей города и позже эти решения были отменены.

Дмитрий Островский

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