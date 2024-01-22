Сегодня в Севастополе вернули 17, 20, 34 маршруты

Сегодня начали работу убранные три недели назад маршруты общественного транспорта. Об этом отчитался дептранс.

Автобусные маршруты № 20 «п. Кальфа – пр-т Победы», № 34 «2-е отделение Золотой балки – Аквапарк «Зурбаган»», № 17 «п. Кальфа – с. Дергачи (ч/з пл. Ушакова, заезд на ул. Генерала Жидилова, ул. Мореходная)» восстановлены по поручению губернатора Михаила Развожаева после резкой критики севастопольцами реформы маршрутной сети общественного транспорта.

В ведомстве также сообщили, что увеличено количество автобусов на маршруте № 94, интервал составляет не больше получаса.

Напомним, в начале декабря прошлого года были приняты изменения в транспортную маршрутную сеть города, предполагающие отмену пяти маршрутов №№ 17,20,34, 113, 44. Позже 113 было решено оставить.