В Севастополе будет отменено 5 маршрутов

Сегодня в ходе аппаратного совещания глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев доложил, что новая маршрутная схема будет действовать с 1 января, передает корреспондент «Севкора».

Решено отменить пять маршрутов.

№17-й: Кальфа – Дергачи, с продлением №26а;

№20-й автобусный маршрут, т.к. его дублирует троллейбусный.

№34, т.к. он дублируется маршрутами №9 и 23. Будет бесплатная пересадка между ними на 5-м километре.

№44.

№113-й — временно, пока не будут завершены работы на мысе Хрустальном.

Маршрут № 137 переведут на нерегулируемый тариф с отменой всех льгот.

Появится новый маршрут №98. Троллейбусные маршруты №№11 и 11А переведут в автобусные.

В ходе обсуждения было подчеркнуто, что после запуска новой схемы с 1 января, будет проанализировано, есть ли какие-то ошибки в просчете эффективности ее работы, и далее будут вноситься коррективы. В том числе, в летний период могут быть возвращены некоторые маршруты.

«Она должна поехать, чтобы понять, где мы ошиблись», — подвел итог губернатор Михаил Развожаевв.

Также транспортники сообщили, что частично восстановили катерные маршруты. Продолжается обследование причалов. По словам и.о. вице-губернатора Павла Иено, сейчас идет подготовка к запуску паромов. Идет определение объемов работ, привлечены специалисты Мостотреста.

Ольга Сурикова