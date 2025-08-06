В Севастополе врачи спасли младенца с редкой патологией

В роддоме № 2 Севастополя родился ребенок с опасной врожденной патологией — атрезией пищевода. Эта аномалия делает невозможным самостоятельное питание: пища не поступает в желудок, а может попасть прямо в легкие. У новорожденного диагностировали тяжелую форму — с трахеопищеводным свищем.

Атрезию крайне сложно выявить во время беременности — УЗИ не позволяет точно определить разрыв. Когда симптомы проявились, малыша немедленно обследовали и прооперировали в первые сутки жизни. Без хирургического вмешательства такие дети не выживают.

Операцию провели хирурги Василий Игнатьев и Андрей Муравьев, анестезиолог Наталия Тищенко, а также операционные сестры Анастасия Щукина и Наталья Козкина.

«Такие операции мы выполняем с 2006 года, а с 2018-го — торакоскопически, через проколы, без разрезов. Это малоинвазивный метод, который на полуострове применяется только у нас», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Василий Игнатьев.

После вмешательства ребенок прошел курс лечения в реанимации и отделении патологии новорожденных. Сейчас он уже дома.

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Дмитрий Островский

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