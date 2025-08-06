В Севастополе простились с участником СВО Юрием Березой

В Севастополе прошла церемония прощания со старшиной минометной батареи, старшим прапорщиком Юрием Ивановичем Березой. Он погиб при отражении атаки на Херсонском направлении, выполняя боевую задачу.

Юрий Береза родился в Севастополе, учился в школе №21, затем окончил Ломоносовский морской колледж. Срочную службу проходил на Черноморском флоте, где освоил водолазное дело и впоследствии связал с ним карьеру. Много лет служил в частях флота в составе старшинского состава.

С первых дней СВО участвовал в боевых действиях. За службу был награжден государственными и ведомственными наградами.

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