В Севастополе сотрудники МЧС спасли мотоциклиста

ДТП произошло в районе аэродрома «Бельбек»

В Севастополе в субботу, 30 января, мотоциклист не справился с управлением и перевернулся. Понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

ДТП произошло днем в районе аэродрома «Бельбек». По прибытии к месту сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего мужчину — он находился в сознании, однако передвигаться самостоятельно не мог.

Ему была оказана первая помощь: стабилизация и фиксация конечностей.

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«Доступ бригады скорой медицинской помощи непосредственно к месту происшествия оказался затруднён, поэтому с помощью аварийно-спасательного автомобиля МЧС пострадавший был транспортирован на расстояние около одного километра, где и был передан медикам. С травмами опорно-двигательного аппарата он госпитализирован в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Мотоциклисту помощь оказывали пять сотрудников МЧС.

Ольга Сурикова