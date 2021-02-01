В Севастополе на пожаре пострадали два человека

Горел строительный вагончик

В Гагаринском районе Севастополя сгорел строительный вагончик. Пожар произошел поздним вечером в субботу, 30 января, пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Вызов поступил от очевидцев в 22:26 на улице Колобова. Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что горит металлический вагончик, расположенный на открытой местности.

«Площадь возгорания составила восемь квадратных метра. Спасено два человека», — отметили в ведомстве.

Все обстоятельства и причину пожара устанавливают эксперты.

Напомним, 28 января в Севастополе вспыхнул пожар на территории собачьего приюта, расположенного в Нахимовском районе. Тогда пострадали животные.

Ольга Сурикова