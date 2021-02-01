В Севастополе снова 101 случай заболевания коронавирусом за сутки

Количество заболевших держится на одном уровне

В Севастополе по состоянию на утро 1 февраля зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19. 15 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли три человека в возрасте от 64 лет до 91 года.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9805 человек. В настоящий момент выздоровели 8739 человек, 396 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 416 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 104 человека.

Под наблюдением находится 634 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Прививку от COVID-19 получили 1780 человек, второй этап вакцинации прошли 692 человека, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.