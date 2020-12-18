В Севастополе за смерть мотоциклиста водитель получил два года колонии-поселения

С наказанием он был не согласен

В Севастополе суд дал два года водителю, по вине которого погиб мотоциклист. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В подробностях дела говорится, что мужчина в январе 2019 года в районе дома 22 по улице Героев Севастополя при на своей машине Toyotaр на развороте не уступил дорогу мотоциклу, двигающемуся в попутном направлении, что привело к столкновению. Мотоциклист, 1983 года рождения, через несколько дней скончался в больнице.

«Суд первой инстанции приговорил водителя к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года», – говорится в сообщении ведомства.

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Также удовлетворён гражданский иск прокуратуры о взыскании с виновного 100 тысяч рублей в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования с целью возмещения расходов на лечение потерпевшего за государственный счёт.

Кроме того, он должен будет выплатить родственникам погибшего материальный и моральный ущерб на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Однако виновник ДТП подавал апелляционную жалобу, в которой просил смягчить наказание и поменять его на условный срок.

Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города и оставил приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.