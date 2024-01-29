В Севастополе сократились, как «смертность», так и «рождаемость» бизнеса

За прошлый год в Севастополе закрылось 430 коммерческих предприятий, а открылось 447. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

По сравнению с 2022 годом в нашем городе стало на 16 % меньше открытых и на 28 % компаний. Отметим, что в 2022 году «смертность» предприятий превышала «рождаемость», а в 2023 году наоборот.

Эти показатели составляли 597 и 531 соответственно.

В целом по стране в 2023 году количество закрытых коммерческих предприятий уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 9,3%, до 254 тыс. — это рекордно низкий показатель за прошедшие 8 лет, . Численность же открытых компаний почти не изменилась, составив 242,5 тыс., и впервые за последние годы практически уравнялась с ликвидированными. Как считают аналитики, снижение смертности бизнеса связано с завершением основного этапа очистки госреестра от фиктивных компаний.

Примерно в трети с лишним регионах компании чаще открывались, чем закрывались. Особенно заметный прирост предприятий наблюдался в Москве (+18,2 тыс.), Подмосковье (+4,8 тыс.), Ленобласти (+1,9 тыс.), ДНР (+1,3 тыс.), Приморье (+712), Калмыкии (+623), ЛНР (+575), Запорожье (+492), Дагестане (+447) и Кабардино-Балкарии (+430).

В 33 регионах количество открытых компаний превысило число закрытых. Наибольший прирост отмечался в Москве (в столице открылось на 18,2 тыс. компаний больше, чем закрылось), Подмосковье (+4,8 тыс.), Ленинградской области (+1,9 тыс.), ДНР (+1,3 тыс.), Приморском крае (+712), Калмыкии (+623), ЛНР (+575), Запорожской области (+492), Дагестане (+447) и Кабардино-Балкарии (+430).

В перечисленных «старых» регионах наблюдался рост открытий новых коммерческих организаций и снижение количества закрытий действующих предприятий по сравнению с 2022 годом. Исключением стала Москва, где предприятия стали закрываться на 5,7% чаще, однако запусков новых бизнесов в столице было все-таки заметно больше, что обеспечило городу растущую бизнес-демографию.

Однако в большинстве регионов (55) в 2023 году произошла убыль бизнеса. Сильнее всего закрытия существующих предприятий превысили открытия новых в Санкт-Петербурге (на 7,7 тыс.), Самарской области (-6,1 тыс.), Татарстане (-3,3 тыс.), Краснодарском крае (-2,5 тыс.), Новосибирской области (-2,3 тыс.), Свердловской области (-1,8 тыс.), Вологодской области (-1,6 тыс.), Омской области (-1,5 тыс.), Бурятии (-1,4 тыс.) и Челябинской области (-1,2 тыс.). В большинстве перечисленных субъектов по сравнению с 2022 годом новые бизнесы стал запускаться реже, а действующие компании закрывались чаще.

Напомним, Севастополь упал на две позиции по сравнению с прошлым годом и занял 64 строчку в рейтинге регионов России по уровню благосостояния населения.