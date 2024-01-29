В Крыму вводят программу бесплатного переобучения с категории В на D

В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта, сообщил эфире радио «Спутник в Крыму» президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе республики – недостаток водителей.

«На этот год утверждена программа бесплатной переподготовки водителей с категории «В» на категорию «D», – сообщил Лудчак. – Это должно улучшить ситуацию в сфере пассажирских перевозок».

Ольга Сурикова