В Крыму вводят программу бесплатного переобучения с категории В на D

Крым
29-01-2024
Комментариев нет

В Крыму будут бесплатно учить на водителей автобусов общественного транспорта, сообщил  эфире радио «Спутник в Крыму» президент ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Основная причина несоблюдения графиков движения общественного транспорта в Симферополе и Симферопольском районе республики – недостаток водителей.

«На этот год утверждена программа бесплатной переподготовки водителей с категории «В» на категорию «D», – сообщил Лудчак. – Это должно улучшить ситуацию в сфере пассажирских перевозок».

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *