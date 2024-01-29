Директор Севастопольского аквариума: Некоторые люди с маниакальной целеустремленностью пытаются нас выселить

Директор Севастопольского аквариума Юрий Кравцов считает, что планы ИнБЮМа и Министерства науки и высшего образования выставить на торги помещения, которые сегодня занимает аквариум-музей, могут привести к выселению нынешнего арендатора, пишет ForPost.
Кравцов рассказал, что до 2021 года никаких проблем между Аквариумом и ИнБЮМом не было. Взаимоотношения испортились после прихода нового руководства ФИЦ ИнБЮМ. В 2022 году новым руководством ФИЦ ИнБЮМ был инициирован судебный иск о выселении Аквариума. Фактически это подразумевало уничтожение коллекции морских животных – переселять их некуда.
На камеру он не смог назвать, кого подозревает в выселении и намеренном уничтожении Севастопольского аквариума.
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Ольга Сурикова