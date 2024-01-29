Директор Севастопольского аквариума: Некоторые люди с маниакальной целеустремленностью пытаются нас выселить

Директор Севастопольского аквариума Юрий Кравцов считает, что планы ИнБЮМа и Министерства науки и высшего образования выставить на торги помещения, которые сегодня занимает аквариум-музей, могут привести к выселению нынешнего арендатора, пишет ForPost.

Кравцов рассказал, что до 2021 года никаких проблем между Аквариумом и ИнБЮМом не было. Взаимоотношения испортились после прихода нового руководства ФИЦ ИнБЮМ. В 2022 году новым руководством ФИЦ ИнБЮМ был инициирован судебный иск о выселении Аквариума. Фактически это подразумевало уничтожение коллекции морских животных – переселять их некуда.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На камеру он не смог назвать, кого подозревает в выселении и намеренном уничтожении Севастопольского аквариума.

Читайте также: Севастопольскому аквариуму отказали в аренде помещений ИнБЮМа без торгов

Ольга Сурикова