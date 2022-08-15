В Севастополе снова «желтый»

Власти Севастополя продлили высокий «желтый» уровень террористической опасности еще на 15 суток. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Режим действует на период с 18:00 14 августа 2022 до 18:00 29 августа 2022 года. Решение принято основании информации правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению

Напомним, в Севастополе введен «желтый» уровень террористической опасности с 31 июля, после взрыва в штабе Черноморского флота.