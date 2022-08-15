Днем в Севастополе ожидается дождь

Сегодня в Севастополе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.

Во вторник, 16 августа: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

В среду,17 августа: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22°, днем 26…28°.