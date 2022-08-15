ФК «Севастополь» разгромил «Океан» из Керчи

В минувшую субботу ФК «Севастополь» убедительно обыграл керченский «Океан» со счетом 7:0 в контрольном матче.

Встреча проходила на стадионе спортивного центра «Скиф» в Новопавловке в рамках летних учебно-тренировочных сборов. Примечательно, что финальный седьмой мяч севастопольской команды забил головой играющий тренер Евгений Прокопенко.

Известен болельщикам ФК «Севастополь» и тренер «Океана», им недавно стал Олег Лещинский, тренировавший когда-то и севастопольский клуб.

Напомним, в прошлом сезоне ФК «Севастополь» упустил чемпионство в Премьер-лиге КФС и занял вторую строчку.

Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Дмитрий Островский