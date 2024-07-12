Youtube начал замедляться с сегодняшнего дня

По данным Ростелекома, официальная причина — технические проблемы со стороны Google в России. После начала СВО Google уже 2,5 года не обновляет оборудование в России, а по их данным — трафика стало больше, качество растет с каждым днем, и старое оборудование просто не выдерживает такие нагрузки.

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«Мы знаем из заявлений компаний, что речь идет о проблемах с оборудованием, которое более двух лет уже не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ писали, что видеохостинг заблокируют на территории РФ осенью.

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Ольга Сурикова

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