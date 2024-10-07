Список адресов, где в Севастополе не будет света 8 октября

Жители Севастополя, обращаем ваше внимание, что 8 октября в разных районах города снова запланировано отключение света.

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00

ул. Молодых Строителей, 1-А, кад.1613;

ул. Тараса Шевченко, 4-А.

с 09:00 до 14:00

ул. Коробкова, 35-49(нечет);

ул. Короленко, 2, 6, 3-13(нечет), 17-19(нечет);

ул. Гражданская, 16-28(чет), 3-А, 1-9(нечет), 1-А

ул. Дундича, 2-10(чет),1-11(нечет);

ул. Федько, 24, 30-38(чет);

ул. Ватутина, 1-7(нечет), 6-24(чет), 9/2, 11-23(нечет), 19-А

ул. Олега Кошевого, 14-А, 14-16(чет), 24-28(чет), 17;

ул. Сергея Лазо, 2-32(чет), 1-29(нечет);

ул. Террасная, 4-6(чет), 3-А, 3-5(нечет), 12-30(чет), 13;

ул. Кочубея, 56-60(чет), 70;

ул. Пархоменко, 14-30(чет), 1-27(нечет).

с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Карантинная, 2-А, 2-Б, 2-В, 2-Д, 2-6(чет);

ул. П. Мирного, 2-6(чет), 5;

ул. Пионерская, 2-18(чет);

ул. Саперная, 4-Б, 2-34(чет), 1-35(нечет).



ул. Коммунистическая, 98-118(чет), 2474, 107-127(нечет), 91/2;

ул. Кочиева, 1, 5-11(нечет), 6-16(чет);

ул. Дунайская, 2-20(чет), 1-31(нечет); 16/2, 14/1;

ул. Жени Дерюгиной, 1-5(нечет);

ул. Юдина, 2-10(чет), 3-11(нечет);

ул. Галины Петровой, 2-А, 2/1, 2-34(чет), 1-А, 21.



пер. Краснодарский, 11;

ул. Краснодарская, 2-22(чет), 1-29(нечет);

ул. Декабристов, 16-34(чет),1-17(нечет);

пер. Мичманский, 2-69чет), 1;

ул. Харьковская, 1.

ул. Ватутина, 30-60(чет), 23-К, 23-Ж, 23-39(нечет);

ул. Хабаровская, 2-8(чет), 1-5(нечет);

проезд Челябинский, 2-А, 2-6(чет);

ул. Короленко, 43-А;

ул. Коробкова, 26;

ул. Нины Ониловой, 61.



СНТ «Сапун-Гора», 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282, 1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет), 44, 31, 43, 49, 99, 1829.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

ул. Летчицы Е.Бершанской , 28, 29, 57;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.

ул. Евгении Захаровой, 18;

ул. Подполковника Бондаря, 11.



Монастырское шоссе, 59/22, 248, 59/19, 59/22-А, 59/14/2, 59/4/2, 59/4/1, 45, 27;

СНТ « Троллейбусник -1», 28, 54, 112, 120, 17, 27-29(нечет), 33, 45, 59, 77, 117, 121.



СНТ «Икар-3», 4, 10, 20, 24-26(чет), 34, 38, 180, 970, 10, 25-А, 3-7(нечет), 17, 21, 1071-1075(нечет);

СНТ «Ригель», 116, 419-А, 501, 801;

СНТ «Икар-2», 52, 114, 134, 214, 232, 282, 292, 334 ,295-А, 195, 273, 299, 421, 427, 649.

п. Любимовка

ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;

ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;

проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;

ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек», 300.



ЗАО имени Софьи Перовской, 232, 252, 266, 526, 167, 213, 240, 257, 269, 481, 274-276(чет), 280, 513, 273-275(нечет), 279, 515-517(нечет), 2286, 1912 -1914(чет), 1922, 2278, 2698, 2930, 2697, 2279, 1924, 2966, 154, 1356, 1923, 1911-1913(нечет), 29, 2057, 2703, 2303.

Для выполнения неотложных работ по заявке ГУПС «УК нахимовского района» временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 13:00 до 16:00

проспект Победы, 16, 20, 24.

Плановые ремонтные работы

с 08:00 до 17:00

с. Орловка

ул. Клубная, 2,10, 13-а,1-27(нечет);

ул. Дорожная, 2-16(чет),26, 1-б,25-а,1-15(нечет),19-25(нечет);

ул. Пионерская, 10-а,2/1,2-28(чет),36-38(чет), 33/2,1-37(нечет);

ул. Приморская, 20-б,52-а,2-52(чет),62,78,кад.2097,2102, 13-а,17-а, 45-б,47-а,49-а,49-б,1-17 (нечет),21-45 (нечет),49;

пер. Школьный, 2-10(чет), 1-9(нечет), кад.2267;

пер. Дорожный, 3-а,3,7;

ул. Школьная, 8-а,2-4(чет), 1-7(нечет);

с. Вишневое

ул. Садовая, 10-а,2-28(чет), 1-19(нечет);

ул. Заречная, 2-14(чет), 11-а,1-9 (нечет);

ул. Качинская, 2/1,2/2,2-60(чет), 39-а,2/3,1-59(нечет);

ул. Киселева, 4-32 (чет), 1-29(нечет);

ул. Новая, 20-а,2-22(чет), 1-33(нечет);

ул. Подгорная, 2-28(чет), 1-29(нечет);

ул. Угловая, 1;

ул. Верхняя, 2-16(чет),26-30(чет),1-19(нечет);

ул. Дружбы, 54-а,2-6(чет), 10,18-20(чет),24-28(чет),32,44-46(чет),52-54(чет),60,кад.1410, кад.1388, кад.1418, 1-25(нечет), 43-45 (нечет),53,57-59(нечет), кад.1365, кад.1389;

ул. Мира, 2-20(чет),36-44(чет), 53-а,1-21(нечет),25-59(нечет), кад.1413;

ул. Яны-Эль, 6, 13,кад.877;

ул. Амет-Хана Султана, 14-а,2-8(чет),14-16(чет), 1-3(нечет),7-11(нечет);

ул. Подгорная, 3-а;

пер. Дружбы, 4-6(чет),18.

с 11:00 до 18:00

с. Терновка,

с. Родное.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер