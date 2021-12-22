В Севастополе школьников из отдаленных районов оставили дома

В связи с не чищенными дорогами

Сегодня, 22 декабря, правительство Севастополя приняло решение не осуществлять подвоз детей в школы из отдаленных районов в связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения безопасности школьников.

«Для таких учащихся обучение будет организовано с использованием электронных средств обучения. Для остальных — очно», — уточнили в правительстве города.

Также добавили, что решение о сокращении времени учебных занятий и изменении графика второй смены будут приниматься директорами общеобразовательных организаций в зависимости от ситуации на дорогах.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал работу коммунальных служб по расчистке улиц от снега. С утра 22 декабря жители начали жаловаться на необработанные и не чищенные дороги.

Ольга Сурикова