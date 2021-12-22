Новые данные по заболевшим коронавирусом в Севастополе

Снижение за сутки почти на 30 человек

В Севастополе по состоянию на 22 декабря зарегистрированы 72 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

221 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 3 человека в возрасте от 56 до 69 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 178 человек.

В настоящий момент выздоровели 48 725 человек, 1 815 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 22 декабря сделали прививку от коронавируса 269 781 человек. Второй этап вакцинации прошли 253 517 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 22 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.