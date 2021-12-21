Губернатор Севастополя резко раскритиковал работу коммунальщиков по уборке снега



Сегодня, 21 декабря, на заседании оперативного штаба губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко раскритиковал результаты работы коммунальных служб по уборке снега.

«Это, мягко говоря, коллеги, не допустимо. У нас все всё знают, мы все проработали. Потом мне рассказывают, что дворник наш едет в пробке в 9 утра, опаздывает на работу. Он с 4 утра должен быть на работе», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор поручил профильному заместителю Николаю Жигулину расторгнуть договоры с подрядчиками, которые выполняют работы по санитарной очистке.

«Да, я понимаю у нас может не хватает средств на системную работу в течении всего периода, но у нас, слава Богу, не Тюмень и не Норильск у нас такие события происходят раз в году, ну две, ну месяц — это придел», — негодовал губернатор.

Раскритиковав Николая Жигулина за не проведенный заблаговременно оперативный штаб, губернатор поручил передать со следующего года управляющие компании в подчинение департамента городского хозяйства и организовать «нормальную работу по санитарной очистке».

Также Развожаев поручил провести аудит количества дворников в управляющих компаниях, отметив, что сегодня ни одного дворника не было во дворах, а также дал указание наказать всех директоров управляшек.

«Вы истребили их как класс за этот год или они сами у вас разбежались?», — добивался ответа от хозяйственников градоначальник.

В ходе штаба была раскритикована работа и дорожных служб.

«Я утром проехал от Омеги до центра города. Ни подсыпки не видел, ни машин никаких не видел, кроме тех, которые стояли в пробке», — возражал Развожаев на уверения главы дептранса, что техника работала всю ночь.

Для уборки дорог, губернатор поручил привлечь подрядчиков, которые выполняют работы по ремонтам дорог так как они не могут выполнять свои контрактные обязательства и обязаны помочь городу в такой ситуации.

В ходе заседания штаба начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко подчеркнул, что ГИБДД готово выделить свои машины для организации работы по уборке дорог, а также сообщил, что если ситуация завтра, 22 декабря, с уборкой не улучшится ГИБДД придется штрафовать чиновников за некорректную организацию этой работы.

Напомним, сегодня, 21 декабря, директор департамента транспорта Павел Иено сообщил, что к обеду все проблемные участки на дорогах Севастополя обработаны. Как сообщил главный дорожник это не было замечено из-за того, что дороги обработаны солью.

Дмитрий Островский