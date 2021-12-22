Часть Гагаринского района осталась без воды

До 22:00

Сегодня, 22 декабря, в части Гагаринского района Севастополя отключили водоснабжение в связи с аварийными работами. Подача воды не будет осуществляться c 08:00 до 22:00 (ориентировочно) в район улиц:

пр. Октябрьской революции 20-56,23,27-31,53,91,93;

ул. Колобова;

ул. Кесаева;

пр. Столетовский 24-30;

ул. Степаняна 1-5;

ул. Адмирала Фадеева 1,13,21,27-33;

ул. Юмашева, 4,6,8,12,14,18,20,25;

ул. Маячная 17,23;

Подвоз воды будет с 10 утра по адресам:

ул. Адм. Фадеева, д. 1Б — 13

ул. Колобова — ПОР, д. 56

ул. Колобова, д. 15