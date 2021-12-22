Часть Гагаринского района осталась без воды

До 22:00
Сегодня, 22 декабря, в части Гагаринского района Севастополя отключили водоснабжение в связи с аварийными работами. Подача воды не будет осуществляться c 08:00 до 22:00 (ориентировочно) в район улиц:
пр. Октябрьской революции 20-56,23,27-31,53,91,93;
ул. Колобова;
ул. Кесаева;
пр. Столетовский 24-30;
ул. Степаняна 1-5;
ул. Адмирала Фадеева 1,13,21,27-33;
ул. Юмашева, 4,6,8,12,14,18,20,25;
ул. Маячная 17,23;
Подвоз воды будет с 10 утра по адресам:
ул. Адм. Фадеева, д. 1Б — 13
ул. Колобова — ПОР, д. 56
ул. Колобова, д. 15