Севастопольцы жалуются на нечищеные и не посыпанные дороги

К детским садикам не подойти

В ночь на 22 декабре в Севастополе продолжал идти снег и горожане утром столкнулись с очередными дорожными проблемами.

В частности, дороги Гагаринского района скользкие и не посыпанные, как и тротуары редко, где почищены.

При этом практически к каждой школе и детского садику района трудно подъехать или даже подойти из-за скользкой дороги и не расчищенных тротуаров. Не посыпанными остаются и остановочные комплексы.

Читатели в адрес «Севкора» прислали фото дороги к детским садикам №130 на Героев Бреста,13 и №133 на Героев Бреста, 23а.

Аналогично в социальных сетях жалуются жители улиц Маринеско, Шевченко, Корабельной стороны, Красной горки.

Напомним, 21 декабря директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что в первую очередь обрабатываться будут дороги к социально значимым объектам.

Ольга Сурикова