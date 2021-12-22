Севастопольцы жалуются на нечищеные и не посыпанные дороги

К детским садикам не подойти
В ночь на 22 декабре в Севастополе продолжал идти снег и горожане утром столкнулись с очередными дорожными проблемами.
В частности, дороги Гагаринского района скользкие и не посыпанные, как и тротуары редко, где почищены.
При этом практически к каждой школе и детского садику района трудно подъехать или даже подойти из-за скользкой дороги и не расчищенных тротуаров. Не посыпанными остаются и остановочные комплексы.
Читатели в адрес «Севкора» прислали фото дороги к детским садикам №130 на Героев Бреста,13 и №133 на Героев Бреста, 23а.
Аналогично в социальных сетях жалуются жители улиц Маринеско, Шевченко, Корабельной стороны, Красной горки.
Напомним, 21 декабря директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что в первую очередь обрабатываться будут дороги к социально значимым объектам.
Ольга Сурикова