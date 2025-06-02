В Севастополе с сегодняшнего дня заработала новая транспортная инспекция по эвакуации автомобилей

Сегодня в городе провели показательную акцию с эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей.

Первыми наказанными оказались водители, припарковавшиеся под запрещающим знаком на дороге-дублере за остановкой «Степаняна».

Теперь сотрудники новой комиссии будут выписывать штрафы и эвакуировать автомобили, которые нарушают правила остановки и стоянки ТС. У них в арсенале 10 эвакуаторов.

Штрафплощадка находится на улице Мечникова, 73.

Там владельцы задержанных авто смогут оформить все документы в одном месте по принципу «единого окна».

Телефон «горячей линии» инспекции: +7 978 3000 323.

Сумма штрафа: за нарушение правил остановки и стоянки 2 250 рублей. При этом, если владелец авто оплатит штраф в течение 30 дней — размер штрафа будет уменьшен на 25%.

В случае перемещения автомобиля на штрафплощадку — придется оплатить эвакуацию и нахождение авто на штрафплощадке.

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Ольга Сурикова