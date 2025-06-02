В Россию из США вернули награду освободителя Севастополя 

Сегодня в Россию вернулась ещё одна бесценная награда, связанная с именем великого флотоводца — адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова.



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В марте этого года выкуплена на аукционе в США Медаль Ушакова, которой в 1944 году был награждён старшина 2-й статьи Лященко Семён Васильевич — за мужество и отвагу, проявленные при освобождении Севастополя от фашистских захватчиков, сообщил депутат городского заксобрания, экс-сенатор Сергей Колбин.

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Он уточнил, что эта награда вручена на основании приказа командующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского №66с от 16 июня 1944 года — в память о подвигах, ставших неотъемлемой частью истории Севастополя и всего нашего народа.

«Реликвия, прошедшая сквозь десятилетия и океаны, вновь на Родине», — подчеркнул Колбин, добавив, что это уже второй уникальный экспонат, вернувшийся в Россию.

Первой была памятная медаль, вручённая благодарными жителями острова Корфу самому адмиралу Ушакову и его капитанам за освобождение Ионических островов. Она была приобретена на аукционе в Германии, и сейчас проходит экспертную оценку.

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Экс-сенатор также отметил, что сейчас не просто собираются военные трофеи, а

восстанавливается нить поколений, возвращается «домой то, что должно принадлежать российской истории».

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Ольга Сурикова

Фото: Сергей Колбин/Telegram