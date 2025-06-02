На платной трассе «Краснодар-Керчь» задерживают водителей, уклоняющихся от оплаты

В Автодоре подчеркивают рейды на трассе А-289 по выявлению скрытых номеров теперь будут проводиться регулярно.

Во время последнего составлено еще четыре акта об административном правонарушении. Рейды проводят сотрудники Госкомпании «Автодор» и Госавтоинспекции Краснодарского края.

Во время первого рейда сразу было остановлено пять нарушителей. Все акты, составленные Госавтоинспекцией, направлены в суд.

Минимальный штраф за указанные нарушения – 5тыс. рублей. За эти деньги трассу А-289 легковому автомобилю можно было бы проехать от начала до конца как минимум шесть раз.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Автодор