В Севастополе рассекретили очередного ждуна

Ждуном оказалась жительница Севастополя Евгения Яковлева, которую задержали сотрудники ЦПЭ МВД Севастополя.
Девушка в проукраинских группах поддерживала ВСУ, отрицала территориальную принадлежность Крыма, оскорбляла военных и высказывала желание помогать ВСУ координатами российской военной техники и военных объектов.
После разговора с правоохранителями девушка извинилась и попросила прощения, заявив, что все осознала.
Напомним, в начале мая стало известно, что мужчина родом из Сумской области, проживающий в Севастополе, оказался ждуном. Он был задержан повторно за дискредитацию российской армии и осужден на 2,5 года.
Не стоит забывать, что в январе 2024 года Госдумой РФ был принят закон, позволяющий конфисковать имущество у граждан, осужденных по статье за дискредитацию российской армии, а также за призывы к действиям, угрожающим безопасности страны.
Прошлым летом в Крыму были обнаружены беженцы из Украины, собирающие донаты в поддержку ВСУ. Ими оказались супруги Бакашовы, По информации ТГ-канала «Крымский смерш» супруги даже получили сертификат на квартиру в Симферополе.
Дарья Тимофеева
Фото: скрин ТГ-канала «Крымский смерш»
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