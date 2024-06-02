Севастополь погружается в лето

В Севастополе сегодня малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 15…17°, днем 26…28°.

Об этом сообщает Крымгидрометцентр.

В понедельник, 3 июня, будет малооблачно. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 26…28°.

Во вторник, 4 июня, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 27…29°.

Отметим, 1 июня Севастополь отметил День защиты детей. В разных районах города ребятам бесплатно раздавали мороженое. Организатором акции выступило Севастопольское отделение ЛДПР.

Всего было роздано более 2 тысяч порций мороженого. В раздаче мороженого приняли участие депутаты заксобраниям, а также активисты партии вместе со своими детьми.

Также на днях стало известно, что на популярном среди горожан и туристов пляже инжир открыли палаточный лагерь «Аязьма», в котором есть все необходимое для комфортного и безопасного отдыха.

Дарья Тимофеева

Фото: Елена Голос

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