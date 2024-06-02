В Севастополе простились с участником СВО Константином Хохриным

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, старшего оператора штурмового отряда «Шторм V» Константина Хохрина.

Он родился в Севастополе, учился в школе №27. Но совершил ошибку и был осужден за нетяжкое преступление в 2021 году.

После оформления всех необходимых документов заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Службу проходил в гвардейском мотострелковом соединении.

Хохрин погиб при выполнении боевой задачи на Авдеевском направлении.

Напомним, на днях стало известно, что севастопольские полицейские обнаружили очередного ждуна. Им оказалась жительница города Евгения Яковлева, которая оставляла проукраинские комментарии в соцсетях, сомневалась в территориальной принадлежности Крыма, а также выражала готовность передавать ВСУ координаты наших военных.

Отметим, в середине мая депутаты заксобрания от ЛДПР во главе с вице-спикером Ильей Журавлевым передали военнослужащим ЧФ партию дронов «Жириновский». Это уже третья партия, переданных дронов. Передача происходит в рамках акции «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!». Ранее в рамках этой же акции были переданы в общей сложности 8 автомобилей повышенной проходимости.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева

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