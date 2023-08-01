В Крыму выявили беженцев из Херсона, которые собирали помощь ВСУ

В Telegram-канале «Крымский смерш» появился пост о том, что одна семей, прибывшая в Крым из Херсона в качестве беженцев, занимается сбором и отправкой помощи украинским военным.

Источник пишет, что муж и жена Бакашовы «якобы собирают донаты ВСУ», при этом они получили сертификат на квартиру в Симферополе, сейчас как раз живут в Крыму. В подтверждении выложен скриншот их участия в переписке в украинском паблике, где указывается о передаче помощи тем, кто защищает «нашу Украину».

Также в их социальных сетях выявили проукраинские посты с символикой соседнего государства.

Ольга Сурикова