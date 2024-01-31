Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об ВС РФ

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, вводящий в Уголовный кодекс возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. «За» проголосовали 377 депутатов.

Предложенный законопроект, поддержанный почти 90% депутатов, вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Проект, представленный в нижнюю палату 22 января, успешно прошел первое чтение 24 января, и второе чтение запланировано на 31 января. Основные изменения касаются конфискации имущества в случае совершения преступлений, таких как публичное распространение ложной информации о российских вооруженных силах и публичные призывы против безопасности государства.

Предлагается добавить условие корыстных побуждений к совершению этих преступлений и расширить статью о публичных призывах новыми квалифицирующими признаками.

Максимальное наказание по статье 280.4 УК РФ теперь составляет от 5 до 7 лет лишения свободы. Законопроект вносит изменения и в статью 48, предусматривающую лишение осужденных за тяжкие преступления специальных званий и государственных наград. Среди таких преступлений указаны распространение ложной информации о вооруженных силах, призывы против безопасности государства, экстремизм, нарушение территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил, возбуждение ненависти, демонстрация нацистской символики, деятельность нежелательных НПО, призывы к санкциям против России и реабилитация нацизма. Цель изменений – предотвратить преступления, подрывающие основы государства.

Конфискации подлежит имущество, связанное с преступлением, включая вознаграждение за преступление, доходы от преступно нажитого имущества и средства, предназначенные для финансирования преступлений. Однако единственная квартира по закону конфисковаться не может. Главное для конфискации – доказать связь имущества с совершенным преступлением.

Напомним, в Севастополе оштрафовали дворового буяна за дискредитацию армии.