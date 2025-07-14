В Севастополе пытались подорвать российского офицера

ФСБ предотвратила теракт, готовившийся Службой безопасности Украины (СБУ) на территории Республики Крым.

Как сообщили в ведомстве, завербованная СБУ 24-летняя гражданка России и Украины должна была подорвать военного в его автомобиле накануне Дня Победы.

У нее изъяли около килограмма взрывчатки.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 УК РФ «Государственная измена».

По уточнённым данным, теракт готовился на территории Севастополя. Ленинский районный суд Севастополя избрал меру пресечения задержанной — содержание под стражей.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео ФСБ