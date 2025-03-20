Сергей Колбин предположительно мог стать жертвой теракта

Сегодня утром центр Севастополя оказался перекрыт. В департаменте общественной безопасности сообщили, что возле Заксобрания, на улице Ленина, 3, под днищем автомобиля обнаружен подозрительный сверток.

«Сегодня утром во время осмотра автомобилей на площадке стоянки автотранспорта в районе ул. Ленина дом 3 (здание Заксобрания) под днищем одного из автомобилей по предварительной версии обнаружен прикрепленный сверток. Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено», — говорится в сообщении департамента.

Машина, при досмотре которой был обнаружен подозрительный сверток, может быть депутата Заксобрания, бывшего сенатор Сергея Колбина, написал Mash на волне. Сам экс-сенатор данную информацию не подтвердил.

Сергей Колбин с 2004 по 2016 год командовал спецподразделением МВД Украины «Беркут» и участвовал в этом качестве в событиях 2013-2014 года на Майдане в Киеве.

На Украине ему предъявлено обвинение в госизмене за переход на службу в РФ.

Ольга Сурикова

Фото: Сергей Колбин/Telegram