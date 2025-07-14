Пробка перед Крымским мостом растянулась на километры

Крым
14-07-2025

В разгар летнего сезона пробки на въезд и выезд из крымского полуострова не прекращаются.

По состоянию на 9 утра 14 июля, в очереди со стороны Тамани находится 1200 машин. Ожидание более трех часов.

Со стороны Керчи ожидание на час меньше. В очереди на выезд из Крыма находится 420 транспортных средств.

Ольга Сурикова

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