Погода в Севастополе 14 июля

Погода
14-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 31…33°.

Температура воды в море 23-25°.

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