В Севастополе продлят льготное кредитование для бизнеса

Однако кредит больше не будет безвозвратным

В Севастополе льготное кредитование для пострадавших из-за пандемии отраслей продлили до 1 июля, сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Она напомнила, что в прошлом году предпринимателям давали возможность взять кредит под 2% для выплаты зарплаты сотрудникам в размере МРОТ. Если заемщик сохранял уговоренную численность сотрудников, кредит списывался.

По словам управляющего отделением по Севастополью Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежана, этим кредитом воспользовались 949 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 812 млн рублей.

В этом году условия льготного кредита изменили.

«Кредит будет под 3%, и он не будет называться безвозвратным. Предоставляться он будет на 12 месяцев. Заявки можно подавать со следующей недели. «Банк РНКБ» и «Банк Россия» уже присоединились к этой программе, «Генбанк» в процессе. Заявления можно будет подавать до 1 июля», – сказала Мария Литовко, пишет пресс-служба правительства города.

Льготный кредит смогут получить предприниматели в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры, спорта, развлечений.

«Первые полгода кредит можно не оплачивать, а затем – равными долями. Для нашего туристического региона это важно», – добавила вице-губернатор.

Литовко также сообщила, что недавно были продлены региональные меры поддержки для этих же отраслей. Предприниматели смогут получить безвозвратную субсидию в размере МРОТ на сотрудника за четвертый квартал 2020 года.

«Более широкий список отраслей, которые получали выплату субсидии за апрель и май, автоматически ее получат за июнь, если ранее подавали заявление на сайте grant.sev.gov.ru. Если выплату получали через налоговую службу (это для тех видов деятельности, которые попали в федеральный перечень пострадавших отраслей), надо будет подавать заявление», – пояснила чиновник.

В течение этого года, по ее словам, зарплаты сотрудникам севастопольских предприятий фактически обеспечивало государство.

Михаил Бежан также добавил, что кредитной программой под 0% на заработную плату воспользовались 139 предприятий на общую сумму 69 млн рублей. И почти тысяча кредитными каникулами на 7,3 млрд рублей.

«Центральный банк в этом году также рекомендует реструктуризировать кредиты для отраслей, которые еще восстанавливаются. Такая мера действует до 1 апреля. Но банки активно проводят реструктуризацию по своим программам», – подчеркнул он.

Ольга Сурикова