В Севастополе заболеваемость коронавирусом приближается к 30 человекам в сутки

Почти столько же человек выписаны

В Севастополе по состоянию на утро 12 марта зарегистрированы 37 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

35 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 51 года до 92 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12 535 человек. В настоящий момент выздоровели 11 620 человек, 529 умерло. Под наблюдением находится 648 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.