В Севастополе на проспекте Античном появится новая дорога

Пока идет стадия обсуждений

Сейчас в Севастополе проходят общественные обсуждения проекта строительства дороги на проспекте Античном. Скоро он будет опубликован на официальном портале.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство автомобильной дороги «Проспект Античный» должен в ближайшее время быть опубликован сайте правительства Севастополя, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».

Согласно документу, начало проектируемого участка находится на примыкании к существующему кольцевому пересечению по проспекту Античный, конец – на примыкании улицы Павла Корчагина к проспекту Героев Сталинграда. Ширина одной полосы движения составит четыре метра, проезжей части – до 16 метров. На участке проложат тротуары и пешеходные переходы. Также здесь появятся велосипедные дорожки. Запланировано к строительству три современных остановочных комплекса.

Экспозиция проекта будет открыта с 19 марта по 2 апреля на сайте городского департамента архитектуры и градостроительства. От граждан принимаются предложения и замечания по проекту в разделе «Общественные обсуждения».

Напомним, в Севастополе проходят общественные обсуждения второй очереди реконструкции парка Победы.

Ольга Сурикова

Фото: vesti92.ru