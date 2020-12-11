Развожаев придумал, как поддержать общепит и туроператоров Севастополя

Чья деятельность пострадала от антиковидных мер в конце года

Севастопольским предпринимателям, которые пострадали от последних антиковидных мер, будет оказана государственная поддержка. Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства под председательством Губернатора Михаила Развожаева.

Пресс-служба правительства города уточнила, что постановление предусматривает поддержку субъектов предпринимательской деятельности, в отношении которых в IV квартале 2020 года введены ограничения.

«Департаментом экономического развития сформирован перечень ОКВЭД, на которые распространяются меры поддержки – это деятельность, связанная с общепитом, местами временного проживания, туроператоров и турагентств, экскурсионная и прочая зрелищно-развлекательная деятельность, которая на сегодняшний день попадает под ограничительные меры в соответствии с указом губернатора города Севастополя», – пояснил заместитель директора Департамента экономического развития Алексей Попов.

И так, предпринимателям предлагается:

– запуск с 10 декабря нового кредитного продукта на базе фонда микрофинансирования субъектов МСП. Это микрозайм до трех млн рублей под 1% годовых без ограничения по целевому использованию и с правом отсрочки по выплате первого платежа на срок до шести месяцев;

– отсрочка по арендной плате для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях, находящихся под ограничениями, за 4 кв. 2020 года по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, в объеме 100% от арендной платы;

– отсрочка для арендодателей по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, на которых расположены здания (сооружения, помещения), в объеме 100% от арендной платы при условии отсрочки или снижения своим арендаторам арендной платы за пользование зданием (сооружением, помещением) IV квартале 2020.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 18 ноября встретился с рестораторами города. Встреча состоялась по просьбе представителей бизнеса. Они обратились к Развожаеву с открытым письмом, в котором попросили разрешить им работать до 02.00. Однако глава города не пошел на уступки рестораторам.