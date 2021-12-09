В Севастополе принят закон, позволяющий выдавать бесплатно землю для строительства жилья

Сегодня, 9 декабря, на пленарном заседании заксобрания Севастополя в двух чтениях приняты поправки в закон от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя», которые позволяют бесплатно выделять земельные участки специализированным застройщикам для строительства социального жилья.

Как рассказал директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке Севастополя на конец ноября превысила 125 тысяч рублей.

«Учитывая сложившийся уровень заработных плат в Севастополе, у семьи с средним уровнем дохода нет возможности приобрести жилье за счет собственных средств. Более того в сложившейся ситуации на рынке жилья делает практически недоступной возможность приобретения жилой площади в ипотеку», — подчеркнул Гапицонов.

В связи с чем правительством Севастополя создана некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования города Севастополя».

Основной целью данного фонда является строительство социального жилья с чистовой отделкой и реализации его для нужд отдельных категорий граждан и органов власти по стоимости значительно меньше рыночной.

«Строительство проектов будет вестись за счет средств целевого кредита, полученного в банке в рамках механизма проектного финансирования, предусмотренного 214 – м федеральным законом, а граждане и органы власти будут выступать участниками долевого строительства жилья с чистовой отделкой», — рассказал Гапицонов.

Директор капстроя пояснил, что будет реализована следующая схема: сначала городом выделяется земельный участок, далее фондом на каждый объект создается специализированный подрядчик, а правительством Севастополя обеспечивается подготовка проектной документации на строительство домов.

После получения положительного заключения экспертизы, застройщик обращается в банк на получение кредита и преступает к строительству. Граждане и органы власти, имеющие право на покупку такого жилья, приобретают квартиры в процессе строительства с использованием механизма эскроу-счетов.

Таким образом затраты бюджета будут ограничиваться проведением проектно-изыскательских работ и прохождением государственной экспертизы проектной документации, а строительство будет полностью финансировать банк.

Как утверждает Гапицонов стоимость покупки метра жилья для льготников не будет превышать норматив, утвержденный Минстроем на момент строительства. В настоящее время этот показатель составляет около 75 тыс руб., однако, как рассказал Гапицонов, в будущем году федеральное ведомство планирует увеличить его до 100 тыс руб. за квадратный метр.

Перечень граждан, которые смогут приобрести данное жилье будет установлен отдельным законом, который планируется принять в ближайшее время.

Напомним, 25 ноября на заседании правительства утвержден порядок, по которому будут определяться взаимоотношения между собственниками квартир, желающими получить большие площади, и компаниями, которые будут реализовывать проект «Комплексное развитие территорий».

Дмитрий Островский