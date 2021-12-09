В Севастополе сегодня будет массовое отключение воды

Аварийные работы

Сегодня, 9 декабря, жители нескольких районов города вечером останутся без воды.

В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода подача воды будет ограничена с 22:00 9 декабря до 10:00 10 декабря по следующим адресам:

улица Олега Кошевого;

улица Николая Музыки, 1-41;

бульвар Исторический;

улица Супруна;

улица Степаненко;

улица Кожанова;

улица Гоголя;

улица 4-я Бастионная;

улица Яна Гамарника;

улица Льва Толстого;

улица Руднева, 7, 9;

площадь Пирогова;

улица 5-я Бастионная;

улица Попова;

улица Шварца;

улица Мечникова;

улица Коммунистическая;

улица Киевская;

улица Симферопольская;

улица Гидрографическая;

улица Соловьева;

улица Токарева;

улица Хрусталева, 7, 9, 11;

проспект Генерала Острякова, 36;

улица Куликово поле;

улица Загородная балка;

поселок Дальний, район улицы Горы Матюшенко.

Пресс-служба ГУПС «Водоканал» Севастополя сообщает, что указанное время отключений – ориентировочное.