В Севастополе сегодня будет массовое отключение воды

Аварийные работы
Сегодня, 9 декабря, жители нескольких районов города вечером останутся без воды.
В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода подача воды будет ограничена с 22:00 9 декабря до 10:00 10 декабря по следующим адресам:
улица Олега Кошевого;
улица Николая Музыки, 1-41;
бульвар Исторический;
улица Супруна;
улица Степаненко;
улица Кожанова;
улица Гоголя;
улица 4-я Бастионная;
улица Яна Гамарника;
улица Льва Толстого;
улица Руднева, 7, 9;
площадь Пирогова;
улица 5-я Бастионная;
улица Попова;
улица Шварца;
улица Мечникова;
улица Коммунистическая;
улица Киевская;
улица Симферопольская;
улица Гидрографическая;
улица Соловьева;
улица Токарева;
улица Хрусталева, 7, 9, 11;
проспект Генерала Острякова, 36;
улица Куликово поле;
улица Загородная балка;
поселок Дальний, район улицы Горы Матюшенко.
Пресс-служба ГУПС «Водоканал» Севастополя сообщает, что указанное время отключений – ориентировочное.