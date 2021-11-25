В Севастополе определили формулу получения жилья при комплексном развитии территорий

Что делать, если новая квартира окажется больше

В Севастополе сегодня, 25 ноября, на заседании правительства утвержден порядок, по которому будут определяться взаимоотношения между собственниками квартир, желающими получить большие площади, и компаниями, которые будут реализовывать проект «Комплексное развитие территорий».

Докладчик по данному вопросу директор департамента капитального строительства города Илларион Гапицонов отметил, что документ разработан в соответствии с новыми требованиями жилищного кодекса и необходимы при реализации программы «О комплексном развитии территорий».

«Порядок устанавливает процедуру установления собственниками многоквартирных домов право в границах Комплексного развития территорий, который (дом-ред.) не признан аварийным и не подлежащие сносу, за доплату жилых помещений большей площадью или большее количество комнат на территории Севастополя. В нем также определяется формула расчета доплаты по договору мены», — сообщил Гапицонов.

Актуальность принятия данного постановления, по его словам, обусловлено необходимостью урегулировать отношения между лицом, реализующем проект комплексного развития территории, и собственниками жилых помещений, проживающих на данной территории.

Предполагается, что люди должны получить равнозначное возмещение. Но, если хозяева квартиры будут согласны, что им в рамках строительства нового дома будет предоставлена квартира большей площадью, то за доплату они смогут получить эту квартиру.

«От площади нового отнимается площадь старого помещения и умножается на оценочную стоимость, получается сумма доплаты при мене», — привел в пример глава департамента, как будут осуществляться расчеты в новых кварталах.

Напомним, в Севастополе были выделены 7 районов, которые будут охвачены «Комплексным развитием территорий».

Ольга Сурикова