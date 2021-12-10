Погода в Севастополе на выходных

Снова вернулась теплая погода
Сегодня, 10 декабря, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+10°, днем +15…+17°.
Завтра, 11 декабря, переменная облачность. Осадков также не ожидается.
Ветер ночью юго-восточный южный 10-15 м/с, днем южный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +14…+16°.
В воскресенье, 12 декабря, переменная облачность. Осадков синоптики также не обещают.
Ветер юго-восточный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +18…+20°.