В Севастополе принят прожиточный минимум на следующий год

Заживем

В Севастополе сегодня, 13 декабря, на заседании правительства был утвержден прожиточный минимум на следующий год.

Как отметила директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина, в связи с принятием бюджета Севастополя на 2022 год и установление в нем величины прожиточного минимума на уровне 12 654 рубля, возникла необходимость в приведении в соответствие остальных показателей.

Так, прожиточный минимум в регионе на душу населения будет составлять 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793, для пенсионеров — 10 892 рубля и для детей 13 332 рубля.

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Также размер МРОТ приравняли к выплате для трудоспособного населения — 13 793 рублей.

Ольга Сурикова