Депутаты приняли бюджет Севастополя на 2022 год в первом чтении

Сегодня, 9 декабря, на пленарном заседании севастопольского заксобрания депутаты приняли в первом чтении проект закона «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». В зале присутствовал 21 народный избранник, «за» проголосовало 18 депутатов, «против» — 3.

Как сообщил и. о. директора департамента финансов Алексей Плотников, общий объем доходов в будущем году планируется на уровне 55, 6 млрд руб. Собственные доходы, которые обеспечиваются налогами и акцизами составят 21, 4 млрд руб., а безвозмездные поступления из федерального бюджета планируются на уровне 34, 2 млрд руб.

В структуре собственных доходов основную часть поступлений традиционно составит налог на доходы физлиц – 47 %, далее идут поступление от акцизов – 14%, доходы от аренды городского имущества и специальных налоговых режимов планируются по 11%, налог на прибыль составит 10 %.

Новой статьей доходов станет, впервые взымаемый с севастопольцев налог на имущество, планируемый уровень поступлений по этой статье по оценке правительства Севастополя составит 1, 5 млрд руб.

Общий объем расходов в будущем году планируется в размере 56, 2 млрд руб. Бюджет традиционно будет дефицитным, в будущем году недостаток средств составит 551, 6 млн руб.

Расходы бюджета в социальной сфере составят 52, 8 % — это 29, 7 млрд руб.

На экономику и ЖКХ планируют потратить 39, 6 % (22, 3 млрд руб.), прочие расходы потребуют 4, 2 млрд руб.

Большая часть расходов будет направлена на текущую жизнедеятельность города – 57% всего бюджета, тут можно отметить, что на льготный проезд в общественном транспорте будет направлено 677 млн руб. Расходы капитального характера, например, инвестиции в строительство социальных объектов, займут 43 % бюджета.

Больше всего средств направят в здравоохранение, образование и развитие транспортной сферы – по 10 млрд руб., далее идет ЖКХ – 8, 3 млрд руб. и соцзащита – 5 млрд руб.

Напомним, в 2020 году бюджет Севастополя был исполнен на 98, 3%.

Дмитрий Островский

Фото: скриншот трансляции на сайте законодательного собрания Севастополя