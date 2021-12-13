В Севастополе потерялась «особенная» девочка

Все закончилось благополучно

В Севастополе поздно вечером в общественном транспорте была обнаружена девочка с особенностями развития. Неравнодушные жители выяснили, что ребенок потерялся.

ЧП случилось 9 декабря. В 21:30 поступило сообщение в полицию, что 30 минутами ранее в районе проспекта Генерала Острякова пропала девочка. Вблизи места, где ее видели в последний раз, ее уже не было, а направление, в котором она могла уйти, оставалось неизвестным, рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Спустя почти два часа после пропажи, в 22:50, на маршруте троллейбуса № 12 кондуктор обратила внимание на одинокого ребенка, и в беседе с ней выяснила, что та ищет родителей. Вместе с водителем они сообщили об этом в полицию.

Правоохранители установили, что она подходит под описание пропавшей и после проверки передали ее родителям.

За время своего отсутствия девочка не стала жертвой противоправных действий.

Напомним, в Севастополе почти сутки разыскивали восьмилетнего мальчика Сашу Волкова.

Ольга Сурикова