В Севастополе понедельник 16 июня должен быть объявлен выходным

Таким образом, севастопольцев на следующей неделе ожидают длинные выходные с 12 по 16 июня.

Согласно, принятым Заксобранием в 2023 году поправкам к закону «О праздниках и памятных датах города Севастополя», добавлены два выходных дня:

18 марта – День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год);

14 (3) июня – День основания города Севастополя (1783 год).

«При совпадении с выходным днем указанных выше нерабочих праздничных дней, выходной день переносится на следующий рабочий день после нерабочего праздничного дня», — говорится в принятом законодательном акте.

Выходной день будет обязательным для госслужащих и работников бюджетных организаций, для остальных — как повезет с работодателем.

Напомним, что с инициативой сделать праздник День города выходным выступил в 2022 году губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Ольга Сурикова