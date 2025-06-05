В Воронежской области приостановлены поезда, следующие на юг России

Происшествия
05-06-2025

Причина — повреждение ж/д полотна.

На текущий момент фиксируются задержки следующих поездов по Юго-Восточной железной дороге, сообщается в чате поддержи РЖД:

— №360 Калининград-Адлер.
— №008 Санкт-Петербург-Севастополь.
— №174 Москва-Евпатория.
— №304 Москва-Сухум.
— №459 Тамбов-Адлер.
— №018 Симферополь-Москва.
— №092 Москва-Севастополь.

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Ольга Сурикова